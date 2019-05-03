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الان تتابع (فيفا) يهنئ التعاون بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل
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على حسابه الرسمي
الخليج 365-متابعات
قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة لنادي التعاون، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بفوزه على الاتحاد 2 / 1، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعتهما بملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.
ونشر الحساب الرسمي لفيفا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لقطات تسلم لاعبي الفريق الكأس من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
الشريفين حيث علق قائلًأ: “نبارك لنادي التعاون الإنجاز الكبير بالتتويج
بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه”.
وأضاف: “قلب تأخره لفوز مثير 1/2على الاتحاد بهدف قاتل في الدقيقة
الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ألف مبروك للذئاب”.
وضمن التعاون التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، دون النظر إلى ترتيبه النهائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد52 نقطة.
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