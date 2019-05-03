موسم “التعاون” أمام الأندية الكبار “سكري”

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

شهد موسم 2018,2019م الرياضي تألق فريق التعاون بالبطولات المحلية (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين- كأس الملك)، وذلك بعد تحقيقه نتائج رائعة أمام الأندية الخمس الكبار الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي الشباب، وتحقيقه مؤخرًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد.

وبدورها قامت “الخليج 365” بعرض نتائج سكري القصيم مع الأندية الكبار في الدوري هذا الموسم حيث لعب مع النصر المتصدر لقاءين خسر في اللقاء الأول بالجولة الرابعة بهدف دون رد واستطاع أن يكسب في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

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واستطاع التعاون أن يحقق نتائج إيجابية أمام الفريق الهلالي الذي من الصعب أن يحقق التعاون أمامه النتائج الرائعة ولكن فعلها التعاون في هذا الموسم حيث استطاع أن يتعادل في القصيم بالجولة الـ15 بهدفين لمثله وأن يتفوق على الهلال بالرياض بالجولة الـ28 بهدفين دون رد.

وفي لقاء الشباب بالجولة الخامسة تعادل الفريقان بهدف لمثله وسيلتقيان في الجولة الـ29 لتحديد المركز الثالث بينهما حيث يأتي الشباب في الثالث برصيد 54 نقطة والتعاون رابعاً برصيد 53 ، وأمام الأهلي تعادل التعاون في الجولة الأولى بهدف لمثله وخسر في الجولة الـ17 بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام الاتحاد استطاع أن يفوز في الجولة الثالثة بخمسة أهداف لثلاثة وتعادلا سلبيا في الجولة الـ19.

وفي كأس الملك استطاع التعاون أن يزيح الشباب من دور الـ16 و ذلك بفوزه بثلاثة أهداف دون رد واستطاع أن يهزم الهلال بخماسية مذلة دون رد في نصف النهائي وفي النهائي استطاع التغلب أن يهزم الاتحاد بهدفين لهدف.

يذكر أن إدارة التعاون سبق وأن صرحت بأهمية بطولة كاس الملك وتحقيق المركز الثالث في الدوري لضمان مقعد آسيوي في النسخة القادمة من دوري أبطال اسيا 2020م وقد تحقق هدف الإدارة ومدرب الفريق مانويل بيدرو.