الامارات | تأييد قرار «الانضباط» بمعاقبة مبخوت والبيرق

شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد قرار «الانضباط» بمعاقبة مبخوت والبيرق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار عادل عبدالله الجنيبي، تأييد قرار لجنة الانضباط، القاضي بإيقاف كل من لاعب الجزيرة علي مبخوت، وحارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق، ثلاث مباريات، خلاف عقوبة الطرد المباشر، وتغريم كل منهما 50 ألف درهم، وذلك بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما السابقة في دوري الخليج العربي.
وكانت لجنة الاستئناف قد قبلت الاستئناف المقدم من كل من مبخوت والبيرق شكلاً ورفضه موضوعاً.
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