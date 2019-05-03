الامارات | 150 دراجاً في سباق الكأس برأس الخيمة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دراجاً في سباق الكأس برأس الخيمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم موسم الدراجات بسباق رأس الخيمة ضمن كأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية، ويمتد على مسافة 75 كلم، وبمشاركة 17 ناديا تضم أكثر من 150 دراجا من فئات الكبار والشباب والناشئين.

وقال رئيس اتحاد الدراجات، أسامة الشعفار في تصريحات صحافية إن الاتحاد كان حريصا على مشاركة كافة الفئات في السباق.