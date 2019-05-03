شكرا لقرائتكم خبر عن 150 دراجاً في سباق الكأس برأس الخيمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم موسم الدراجات بسباق رأس الخيمة ضمن كأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية، ويمتد على مسافة 75 كلم، وبمشاركة 17 ناديا تضم أكثر من 150 دراجا من فئات الكبار والشباب والناشئين.
وقال رئيس اتحاد الدراجات، أسامة الشعفار في تصريحات صحافية إن الاتحاد كان حريصا على مشاركة كافة الفئات في السباق.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 150 دراجاً في سباق الكأس برأس الخيمة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.