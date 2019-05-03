الامارات | كلوب: لا نستحق الخسارة.. وهدف ميسي رائع

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: لا نستحق الخسارة.. وهدف ميسي رائع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأن الهزيمة صفر/3 أمام برشلونة الإسباني «أمر لا يستحقه ليفربول، قياساً بما قدمه في المباراة»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «الهدف الثالث زاد من صعوبة الأمر حقاً».
وأضاف: «فخور باللاعبين، لأنهم قدموا أداء جيداً للغاية، لكنهم أضاعوا الكثير من الفرص، برشلونة حاول كثيراً أن يهدئ من أسلوب لعبنا، لأننا ضغطنا عليهم بقوة». وواصل: «أنا راض عن أداء اللاعبين رغم النتيجة، لقد بذلوا مجهوداً كبيراً، لكن ميسي كذلك سجل هدفاً رائعاً، لا أعرف كيف ارتفعت الكرة في الهواء مرتين، ثم استقرت في الشباك». وبات موقف ليفربول صعباً للغاية في لقاء العودة الذي سيقام الثلاثاء المقبل.
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