الامارات | الشارقة يرغب في ملامسة درع الدوري الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يرغب في ملامسة درع الدوري الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الشارقة تحدياً كبيراً في إطار مساعيه لحسم لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك عندما يستضيف نظيره فريق دبا عند الساعة 20:45 من مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة، ضمن الجولة 23، إذ يعني الفوز ملامسة «الملك الشرقاوي» للدرع، لأنه سيصبح على بعد نقطة واحدة فقط من التتويج رسمياً.

ويتقدم الشارقة (52 نقطة) على شباب الأهلي أقرب منافسيه بفارق ثماني نقاط، ويدرك أن الخسارة في هذه المباراة ستعقّد حساباته مجدداً في حسم اللقب خصوصاً أن دبا ورغم جلوسه في ذيل الترتيب، إلا أنه يخطط لإحداث مفاجأة تتمثل في إلحاق الخسارة الأولى بالشارقة، علماً أن لقاء الذهاب في الدور الأول انتهى بفوز الشارقة 3-2.

وتعد مباراة اليوم محطة مهمة في مشوار الشارقة، الذي يتطلع لكتابة تاريخ جديد ومعانقة درع الدوري، بعد انتظار دام نحو 12 عاماً، لذلك فإن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري جهّز خطته المناسبة التي تمكنه من عبور دبا وصولاً إلى النقطة 55، والاقتراب كثيراً من ملامسة الدرع. ويسعى الشارقة الذي يملك قوة هجومية ضاربة، ممثلة في البرازيلي ويلتون سواريز ومواطنه إيغور كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز، إلى مواصلة مسيرة تحقيق النتائج الإيجابية، والمحافظة على سجله خالياً من أي خسارة، بعدما لعب 22 مباراة فاز في 15، وتعادل في سبع، ولم يخسر حتى الآن.

وفي المقابل، فإن دبا الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة فقط، بات يحتاج إلى معجزة للبقاء في دوري الأضواء، بعدما بات قريباً من الهبوط إلى دوري الهواة، ويخشى خلال مواجهته الشارقة اليوم الخسارة رقم 17، بعدما خاض 22 مباراة فاز في ثلاث، وتعادل في مثلها، وخسر في 16، علماً أن دبا كان صعد للمرة الأولى لدوري الخليج العربي في 2012.

وينتظر شباب الأهلي من دبا أن يقدم له هدية ثمينة تتمثل في عرقلة الشارقة وتأجيل حسم اللقب.

من جهته، أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أن هذه المباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق، مؤكداً أنه يتمنى الفوز في هذه المباراة بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام كل من اتحاد كلباء والعين، وشدد العنبري على أنه يركز في مباراة اليوم أمام دبا ولا ينظر لنتائج الفرق الأخرى في البطولة.

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الفوز على دبا يعني حاجة الشارقة إلى نقطة واحدة فقط للفوز باللقب.

52

نقطة يتصدر بها

الشارقة الدوري

متقدماً بفارق 8 نقاط

عن أقرب مطارديه

شباب الأهلي.