الامارات | شباب الأهلي لم يهزم الظفرة ذهاباً وإياباً في «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي لم يهزم الظفرة ذهاباً وإياباً في «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجدد المواجهة بين شباب الأهلي والظفرة، بعد أقل من أسبوع من مباراة الفريقين في نهائي كأس رئيس الدولة، الاثنين الماضي، التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين مقابل هدف، وتتويجه باللقب، وذلك عندما يلتقي الفريقان، الساعة 6:05 على استاد شباب الأهلي في العوير، في الجولة الـ23 من مباريات دوري الخليج العربي، إذ يأمل شباب الأهلي أن يحقق الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الأولى على الظفرة، منذ تطبيق الاحتراف في 2008.

ولم يسبق لشباب الأهلي الفوز مرتين في الدوري على الظفرة في موسم واحد، إذ دوماً ما كان يخسر الفريق نقاطاً أمام الظفرة في كل موسم، ورغم أن مباراة الدور الأول في الظفرة شهدت تحقيق شباب الأهلي فوزاً كبيراً بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه، بالفوز في نهائي كأس رئيس الدولة بهدفين مقابل هدف، ولكن ستكون مباراة الإياب مختلفة، من ناحية الحوافز وأهمية المباراة لدى كل فريق.

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في المقابل، يراهن شباب الأهلي على العقدة التي يعانيها الظفرة بعدم الفوز على «فارس دبي» منذ 2170 يوماً، إذ كان آخر فوز حققه الظفرة على شباب الأهلي في الدوري، منذ نحو ست سنوات، في 25 مايو 2013، بهدفين مقابل هدف، بينما منحت لجنة المسابقات الظفرة فوزاً اعتبارياً، بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب موسم 2013-2014، بسبب عدم قانونية مشاركة عدنان حسين، رغم فوز شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في 13 يناير 2014، في المقابل تقابل الفريقان بعدها 10 مرات، حقق خلالها شباب الأهلي الفوز في ست مباريات، مقابل التعادل في أربع مباريات.

ويخوض شباب الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفريق أهم أهدافه في الموسم الحالي، بتحقيق الثنائية، كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، وضمان التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، بينما بات تركيزه في الحصول على المركز الثاني على أقل تقدير في الدوري، في حال عدم تعثر المتصدر الشارقة في المباريات المقبلة، وتقديم هدية لشباب الأهلي بالعودة للمنافسة على اللقب، خصوصاً أن الفريق لديه 44 نقطة، مقابل 52 نقطة في رصيد «الملك»، قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

من جهته يسعى الظفرة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدور الثاني من الدوري، بتقدم الفريق من المركز العاشر إلى الثامن، برصيد 31 نقطة، وابتعاده عن صراع الهرب من شبح الهبوط، إذ حقق الظفرة في الدوري الثاني أربعة انتصارات، وخسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، علماً أن الفريق في آخر جولتين حقق الفوز على بني ياس، وتعادل مع النصر.