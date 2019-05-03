الامارات | ماركوس بيرغ: لا أفكر في مستقبلي.. وسأجتهد كل يوم حتى نهاية عقدي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماركوس بيرغ: لا أفكر في مستقبلي.. وسأجتهد كل يوم حتى نهاية عقدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، إنه لا ينشغل بعقده مع «الزعيم»، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن كل ما يهمه هو أن يجتهد كل يوم مع الفريق حتى نهاية عقده، بغض النظر عن استمراره من عدمه.

وأضاف بيرغ في تصريحات صحافية عقب تعادل العين 2-2 مع بني ياس، أول من أمس، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي: «كل ما يهمني هو العمل مع المجموعة من أجل تحسين نتائج الفريق والحصول على النقاط الثلاث في كل مباراة، صحيح أننا لا نقدم الأداء المنتظر منا في اللقاءات، لكننا لن نستسلم».

وجاء كلام بيرغ رداً على ما نشر في صحيفة «إكسبريسن» السويدية، التي قالت قبل أيام إن بيرغ سيعود الصيف المقبل إلى صفوف فريقه السابق في السويد، غوتنبرغ.

وتابع هداف الدوري في الموسم الماضي: «تركيزنا حالياً على أن نحسن نتائجنا سريعاً، وأن نفوز ببطاقة مؤهلة لدوري أبطال آسيا».

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يذكر أن مستوى بيرغ تراجع كثيراً هذا الموسم، وغابت فاعليته أمام المرمى، ما أسهم في تواضع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وقال بيرغ: «نسعى دائماً إلى التسجيل، لكن الحظ يقف أمامنا، في المباريات الماضية كنا نحصل على فرص، لكن لا نسجل، على سبيل المثال، في مباراة اتحاد كلباء كانت لدينا بعض الفرص، خصوصاً في الشوط الأول، لكننا لم نستغلها كما يجب».

في المقابل، أرجع مدرب العين، الإسباني غاريدو، التعادل المخيب مع كلباء إلى مشكلة فقدان الكرة من لاعبيه، وإهدار الفرص السهلة. وقال في المؤتمر الصحافي: «كنا في حاجة إلى تحقيق الفوز، كما أننا في حاجة إلى استعادة جهود اللاعبين المهمين في قائمة الفريق على غرار خالد عيسى، إسماعيل أحمد، ريان يسلم، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عامر عبدالرحمن، محمد فايز، حامد دومبيا، ومحمد أحمد، لأن إمكاناتهم وخبرتهم تصنع الفارق، كما نحتاج إلى ترجمة الفرص لأهداف».

فيفياني: كنا نستحق أكثر من التعادل

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، إن «النمور» كان يستحق نتيجة أفضل من التي انتهت عليها المواجهة مع العين، وأكد في المؤتمر الصحافي: «كنا نستحق أكثر من التعادل، عطفاً على الأداء الذي قدمناه خلال المباراة، لكن في الوقت نفسه النتيجة مرضية بالنسبة لي إلى حد ما، فقد أصبحنا في وضعية جيدة وحظوظنا في البقاء أصبحت كبيرة جداً».