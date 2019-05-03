الامارات | تسديدات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسن زهران.. يستغل الإجازة بالغولف

يستغل لاعب عجمان حسن زهران أوقات الإجازات الرسمية التي يحصل عليها من ناديه في تعلم لعبة الغولف التي أتقنها بصورة كبيرة حتى بات يدخل في تحدي مع أصدقاءه لخوض مباريات تنافسية في ملاعب الغولف في دبي.

صالح سلطان يختبر تزلّج الثلوج

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حرص صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق نادي النصر لكرة السلة، صالح سلطان، على الاحتفاء بنهاية موسم طويل تكلّل بتتويجه مع فريقه بلقبي كأسي بطولتي نائب رئيس الدولة، ورئيس الدولة، بالتوجه في إجازة إلى العديد من الدول الأوروبية، واختبار مهارات التزلج على الثلج، في تحدٍّ جديد للاعب النصر، خصوصاً أن صالح يهوى بجانب كرة السلة، ركوب الأمواج، والرياضات البحرية وقيادة الدراجات المائية.

ليما.. مستمتع بـ «عين دبي»

كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن استمتاعه بالذهاب دوماً إلى «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، في جزيرة بلوواترز، وذلك بنشره صورة له أثناء زيارته لها، على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، مبدياً انبهاره بروعة تصميمها، وارتفاعها الكبير.

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