الامارات | «كأس اليد» حائرة اليوم بين شباب الأهلي والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كأس اليد» حائرة اليوم بين شباب الأهلي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون صالة نادي النصر، اليوم، مسرحاً، لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، بين الشارقة وشباب الأهلي، في خامس نهائي بين الفريقين هذا الموسم. ويطمح شباب الأهلي لرد اعتبار خسارة لقب الدوري من الشارقة، وكذلك تحقيق الكأس للعام الثالث على التوالي، بينما يسعى الشارقة للوصول إلى سابع ألقابه في تاريخ مسابقة الكأس. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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