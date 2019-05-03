شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون جنيه تجدد أزمة «المصرى» والشركة الراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، تجدد الأزمة مع الشركة الراعية لعدم وفائها بالتزاماتها الأدبية وإخلالها بالاتفاق الذى أبرم مؤخرا وعدم سدادها 15 مليون من مستحقات النادى الأسبوع الماضى، وأوضح أن الشركة سددت قسطًا واحدًا بقيمة 2.5 مليون جنيه ولم تلتزم بدفع باقى المبالغ رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى وانتقد حلبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الشركة الراعية فى ظل الأعباء المالية الكبيرة التى تواجه المصرى والذى نجح فى تثبيت أقدامه بجدارة فى المربع الذهبى ويحتاج إلى تدعيم صفوفه لاستمرار قدرته على المنافسة وشدد على أن إيهاب جلال أحدث طفرة كبيرة مع الفريق ونجح فى استعادة بريقه بعد أن عانى كثيرا فى بداية الموسم، وقال حلبية: إيهاب جلال أعظم من درب الفريق البورسعيدى، فضلا عن تمتعه بأخلاق رفيعة تجعل كل من حوله يقدرونه، وتابع: اللاعبون يعشقون جلال ويقاتلون فى الملعب لتنفيذ تعليماته خاصة فى ظل قناعتهم بأن معيار الاختيار قائم على العدالة وليس الحب والكراهية وشدد على أن عقد جلال ينتهى بنهاية الموسم المقبل موضحا أن إدارة النادى ستسعى لتجديد عقده لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار، وقال رئيس المصرى: أتمنى شخصيا تجديد عقد إيهاب جلال عشر سنوات ولكن اللوائح لا تسمح خاصة أنه يستحق التقدير وأكد ثقته فى قدرة المصرى على تقديم نتائج متميزة فى الجولات المتبقية من عمر الدورى، أملا فى الحفاظ على تواجده بين الأربعة الكبار، مشددا على ثقته فى عودة الفريق فى اقرب فرصة للمشاركات الإفريقية.

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وأشاد حلبية بالدعم اللامحدود من الجماهير البورسعيدية لمصر ودعمه فى كل مكان وأنها دعمته فى أزمته قبل تولى إيهاب جلال المسؤولية، وهو ما ساهم فى العودة سريعا إلى الطريق الصحيح.

من جهة أخرى، تجرى الاستعدادات على قدم وساق فى الفريق الكروى الأول استعدادًا لمواجهة بيراميدز بعد غد الأحد ووعد مجلس الإدارة بصرف مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين، خاصة أن المباراة تحظى باهتمام كبير فى ظل قوة المنافسة بين طرفيها اللذين يحتلان المركز الثالث والمركز الرابع فى جدول الترتيب وحرص إيهاب جلال على متابعة مباريات بيراميدز الماضية للوقوف على نقاط الضعف والقوة بالمنافس أملا فى تحقيق الفوز.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اطمأن فيه الجهاز الطبى على محمود حمد مدافع الفريق بعدما تم وضع قدمه فى الجبس 3 أسابيع بعد تعرضه أكدت لكسر فى الثلث الأخير لعظمة شظية القدم فى مواجهة وداى دجلة الجولة الماضية وعقب فك الجبس سيخضع اللاعب للتأهيل 3 أسابيع أخرى حتى يتمكن من العودة مجددا فى الملاعب.