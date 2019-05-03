شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تفتح النار على «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى النار على الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، بسبب عدم مشاركة البرازيلى روبرتو فيرمينو فى مباراة برشلونة الإسبانى، حيث صب مشجعو الريدز غضبهم على المدرب الألمانى بعد الخسارة بنتيجة ٠/٣، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عددًا من تعليقات جماهير ليفربول الغاضبة على كلوب وقراره بعدم الدفع بفيرمينو فى اللقاء، حيث قال أحد جماهير الريدز: «لماذا تأخرت مشاركة فيرمينو فى المباراة؟ نحن فى حاجة إلى شخص قادر على إنتاج لحظات سحرية وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص فهو كان قادرا على تغيير النتيجة لصالح الريدز، هذا قرار غبى».

وأضاف مشجع آخر: «ربما لم يكن لميسى أن يحظى بهذه الفرصة لو قرر كلوب الدفع بفيرمينو عندما وضعنا برشلونة تحت ضغط، كنا قادرين على العودة آنذاك فى حالة مشاركة فيرمينو»، فى حين قال آخر: «لا يمكن الدفاع عن كلوب، لا يمكن على الإطلاق، كان هناك ثلاثة تغييرات قادرة على إحداث الفارق فى المباراة، لم يحدث ذلك بسبب عدم إدارته الناجحة لهذه المباراة»، وقال آخر: «لقد تأخرت التغييرات كثيرًا، عندما أصبحت النتيجة 2-0 نزل فيرمينو، وعندما أصبحت 3-0 نزل أوريجى يا له من قرار غبى، لقد سقط كلوب فى كامب نو»

من جانبه أكد المدرب الألمانى «يورجن كلوب» المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام برشلونة، مشددا على أن الموسم الحالى يتعلق بالقرارات الدقيقة والأهداف فى المرمى أو خارجه، مضيفا أن فرصة محمد صلاح كانت ستكون أفضل فى حالة تسجيلها، لأن النتيجة ستكون حينها 3/1.

وأضاف كلوب: «يجب أن نستخدم تلك المباراة فى الكثير من الأشياء، سأحول إقناع اللاعبين مرة أخرى بمدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا من أجل تطورنا لأننى أعتقد حقًا أنها كانت أفضل مباراة لعبناها فى دورى الأبطال، لم أفكر كثيرا فى أسلوب برشلونة وحاولنا اللعب بأسلوبنا المعتاد».

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فيما قال إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، أن فريق ليفربول منافس قوى ويملك لاعبين على مستوى عال ويلعب تحت ضغط بسبب المنافسة الشرسة مع السيتى على لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

وأضاف: «كلوب يقوم بما فعله فى دورتموند الآن، لقد خسر مباراة واحدة فقط فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وهذا يعنى كل شىء عن قوتهم، وليونيل على ما يرام، وطوال هذا الشهر كنا قادرين على إراحته أكثر من غيره، لقد لعبنا ثلاث مباريات فى الأسبوع، ولعبنا مع يونايتد والآن فى ليفربول، عبء العمل مرتفع لكننا مستعدون لهذا».

وتابع مدرب برشلونة: «لقد كان مشجعو الكامب نو حاسمين فى الأسابيع القليلة الماضية، لقد رأينا عددًا قليلًا من المباريات مع أكثر من 90 ألف مشجع، نشعر بها ويشعر خصومنا بها، لذلك نريدهم أن يشعروا به غدًا، وأعتقد أن كلمات يورجن هدفها إزالة الضغط عن لاعبيه، إنها لعبة كرة قدم، وهنا ملعب و22 لاعبًا جاهزون للعب».

وأشار: «اللعب فى الدورى يبقيك على مستوى تنافسى عالٍ، يسعدنا أن نفوز بالدورى بالفعل، ربما لا يستطيع ليفربول أن يريح اللاعبين، إنه نصف نهائى الأبطال، التعب ليس عاملا هنا، وليفربول منافس ويلعب معارك جيدة للغاية، لقد شاهدت ليفربول ضد تشيلسى وقرأت أول 15 دقيقة من الشوط الثانى، نحن بحاجة إلى ردة فعل مع قدرة ليفربول على دفعك نحو مرماك».

واختتم فالفيردى تصريحاته: «لقد لعب سواريز كل مباراة، كنت أرغب فى إعطائه القليل من الراحة ضد ليفانتى، لدى شعور بأنه متحمس للعب ضد ليفربول وأيضاً ضد كل فريق».

بينما قال فرديناند نجم نادى مانشستر يونايتد السابق، إن الكوابيس ستطارد الدولى المصرى محمد صلاح، بعد الهزيمة أمام برشلونة، مشددا على أن لاعبى ليفربول لم يكن لديهم الخبرة الكافية فى تسجيل الفرص التى حصلوا عليها خلال اللقاء.

وأضاف مدافع اليونايتد السابق: «يجب على ليفربول فى لقاء العودة التسجيل من أنصاف الفرص هذا هو سمة الفريق الكبير، لقد ظهر صلاح بشكل جيد خلال المباراة ولكن عندما سنحت له فرصة تسجيل هدف فشل».