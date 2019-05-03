شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» ملك كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا حديث يعلو فوق صوت الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، والذى وصفه العديدون، بعد تألقه مساء أمس الأول، بأنه حقًا «ملك لعبة كرة القدم»، ولاسيما بعد الثنائية التى سجلها فى ليلة فوز فريقه على ليفربول بنتيجة 3/0، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ووصل «ميسى» بهذه الثنائية إلى الهدف رقم 600 له مع برشلونة خلال 683 مباراة، وصنع 233 هدفًا، فى جميع البطولات، بالإضافة إلى إحرازه الهدف رقم 26 فى شباك الأندية الإنجليزية بدورى أبطال أوروبا، ويأتى وصول الأرجنتينى إلى هذا الرقم مع البلوجرانا فى ذكرى مرور 14 عامًا على أول أهدافه مع الفريق الكتالونى على ملعب «كامب نو».

ونشرت صحيفة «ديلى ميرور» الإنجليزية تفصيلًا عن الأهداف الـ600 لـ«ميسى» مع برشلونة، حيث سجل 491 بقدمه اليسرى، و85 باليمنى، و24 هدفًا بالرأس، وأحرز 501 من داخل منطقة الجزاء، و99 هدفًا من الخارج، و42 هدفًا من ركلة حرة.

كما أحرز البرغوث الأرجنتينى، للمرة الأولى فى تاريخه، 8 أهداف من ركلات حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، فى موسم واحد، كما يتصدر«ميسى» هدافى دورى أبطال أوروبا برصيد «12» هدفًا، ليبتعد بفارق هدفين فقط عن معادلة أهدافه فى موسم 2011- 2012، كما تمكن من التسجيل فى جميع أندية الدورى الإنجليزى التى واجهها فى دورى أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى «26» هدفًا فى 33 مباراة.

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ليفربول استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة، للمرة الثانية فقط خلال هذا الموسم، الأولى ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى وفاز فيها الليفر بـ 4- 3، فيما كانت الثانية، أمس الأول، أمام برشلونة فى «كامب نو».

وكشفت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية أن الدولى الهولندى، فان دايك، الذى تُوِّج بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم، كان يتجنب فى كثير من الأحيان مبارزة «ميسى»، مثل اللقطة التى كان الأرجنتينى فيها وحيدًا على الجانب الأيمن، حيث دعا المدافع الهولندى زملاءه لقطع الكرة، حيث كان خائفًا من مواجهة البرغوث فى جميع المواجهات، مساء أمس الأول.

وتصدر البرغوث الأرجنتينى أغلفة الصحف الإسبانية والإنجليزية بعد تألقه، حيث انهالت الصحف بالإشادة بإمكانيات نجم الفريق الكتالونى، وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «خطوة عملاقة.. برشلونة يحقق انتصارًا رائعًا سيمنحه تذكرة التأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا من ملعب أنفيلد.. سواريز يفتتح التسجيل وميسى يسجل ثنائية.. ليو يسجل الهدف 600 فى مسيرته مع البارسا من ركلة حرة تُدرَّس». فى حين كتبت صحيفة «أس»: «البارسا يقهر ليفربول.. ليونيل ميسى هو كرة القدم»، مشددة على أن نجم البلوجرانا هو أعظم مَن لعب هذه اللعبة، ولاسيما بعد أهدافه الرائعة للغاية التى تبهر العالم.

على جانب آخر، حصل الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، على تقييم جيد خلال مواجهة برشلونة بسبب تقديمه أداء مميزًا خلال اللقاء.

وحسب شبكة «هوسكورد» العالمية، حصل الفرعون على 7.7/10، وهو الأعلى بين لاعبى ليفربول فى مباراة «كامب نو».

وأوضحت أن «صلاح» استحوذ على الكرة بنسبة 3.7%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 71%، حيث فاز فى 7 مراوغات، كما فاز فى صراع الكرات الهوائية مرة واحدة فقط، كما صوّب خمسة تسديدات على المرمى. وكشفت صحيفة «ديلى إكسبريس» الإنجليزية أن جماهير نادى مانشستر يونايتد سخرت من إضاعة محمد صلاح فرصة تسجيل هدف محقق أمام برشلونة، حيث كتب أحدهم: «لست متأكدًا من الشىء الذى لا يمكن تصديقه، هل هو هدف ليونيل ميسى أم فرصة محمد صلاح المُهدَرة»، فيما قال مشجع آخر: «محمد صلاح أفضل من ميسى؟، يا له من فشل كبير أمام المرمى». وقال آخر: «كيف أهدر محمد صلاح تلك الفرصة؟، لقد كان قادرًا على تغيير المباراة بهذا الهدف لولا غباؤه المعتاد»، وسخر أحد المشجعين قائلًَا: «(مو) أضاع على ليفربول فرصة الأمل الوحيدة».