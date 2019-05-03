شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتعادل مع فرانكفورت 1-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل فريق تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب «كومرزبنك أرينا»، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم فرانكفورت بهدف للاعبه لوكا جوفيتش في الدقيقة 23، ثم تعادل تشيلسي عبر لاعبه بيدرو رودريجيز 45.

ويلعب الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة الإنجليزية لندن، في إطار لقاء الإياب، حيث سيكفي تشيلسي التعادل السلبي أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للمباراة النهائية، فيما سيحتاج الفريق الألماني لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.