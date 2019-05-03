شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الشهداء محل تقدير القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

شارك عدد من أبناء شهداء الوطن مساء أمس، في العرس الرياضي الكبير الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وتسليمه كأس المسابقة لفريق التعاون بعد فوزه على نظيره الاتحاد بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، خلال نزولهم لأرض الملعب مع لاعبي الفريقين قبل انطلاق المباراة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة في بادرة تؤكد حرص القيادة على تخليد ذكر شهداء الوطن في جميع المناسبات.

وعبّر أبناء ذوي الشهداء عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تُخلّد في النفوس ذكرى من ضحوا بأنفسهم وأموالهم، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل الدين والوطن والمليك، مشيرين إلى أن مشاركتهم في هذا الكرنفال الرياضي له طعم خاص وفرحة لا تُوصف، مؤكدين أنهم يفخرون بما قدّمه شهداؤهم من جهود وتضحيات من أجل الدفاع عن الدين والوطن الذين نالوا شرفها جميعًا، معربين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله- على ما يولونه من اهتمام وتقدير لأسر الشهداء وأبنائهم، سائلين الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها، وأن يرد عن بلادنا كيد الأعداء والحاقدين، وأن ينصر جنودنا المرابطين نصرًا عزيزًا، ويخذل عدوهم.