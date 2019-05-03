موسم السكري

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

كأس الملك «سكري»

توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، فريق التعاون بكأس الملك والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الخميس) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ونال فريق الاتحاد المركز الثاني والميداليات الفضية.

ونال فريق التعاون لأول مرة في تاريخه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وحققه عن جدارة واستحقاق بعد أن سطر نجومه أروع اللمسات الفنية وسيطروا على مجريات المباراة في الشوط الثاني وتمكنوا من قلب تأخرهم بهدف في الشوط الأول لفوز بهدفين لهدف، سجل للاتحاد مهاجمه الكسندر بريجوفيتش (د: 32)، ومن ثم عادل للتعاون طلال العبسي (د: 54)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف هداف التعاون ليندر تاوامبا الهدف الثاني (د: 90+1).

وبهذا الفوز حجز فريق التعاون مقعداً في دوري أبطال آسيا للموسم القادم، كما أنه سيكون الطرف الأول لكأس السوبر السعودي.