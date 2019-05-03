التعاون ملكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فريق التعاون أمس، كأس الملك عقب فوزه على الاتحاد 2-1 في النهائي الذي جرى باستاد الملك فهد الدولي بالرياض، كأول إنجاز لسكري القصيم منذ صعوده لدوري المحترفين.

واستحق التعاون اللقب وقوفا على مشواره الناصع في البطولة منذ دور الـ64 وحتى خطف البطولة الأغلى.

عكس المجريات

ترك الاتحاد السيطرة للتعاون على غالبية الشوط الأول مقابل خطف الأهم وهو هدف يريح أعصابه. وعلى عكس مجريات المباراة التي ظهر فيها التعاون الأفضل والأكثر خطورة وتهديدا لمرمى فواز القرني، سجل الصربي الكسندر بيرجوفيتش هدفا ثمينا للاتحاد في الدقيقة الـ31 استغل خلاله شرود دفاع التعاون الذي اعتمد كثيرا على نصب مصيدة التسلل.

وقبل هدف بيرجوفيتش حاول كل من ريان الموسى وسيدريك أميسي وتاوامبا التسجيل في مرمى القرني إلا أن جميع المحاولات لم تأت كما يشتهي الفريق ومدربه بيدور إيمانويل، وكذلك المدرجات التي اكتظت بالجماهير.

وقدم تاوامبا شوطا من أجمل الأشواط عندما فعل كل شيء أمام دفاع الاتحاد من حيث احتضان الكرة والمرور والتهيئة للقادمين من الخلف، فيما فشل في تسجيل هدف.

عودة مبكرة

وظهرت نوايا التعاون الهجومية أكثر مع بداية الشوط الثاني، حيث حاصر الاتحاد في منطقته الخلفية، خاصة بعد أن زج المدرب بيدور بصانع اللعب جهاد الحسين الذي لم يخذله، حيث صنع هدف التعادل عندما توغل داخل المنطقة ومرر كرة عكسية نموذجية على رأس المدافع المتقدم طلال عبسي حولها الأخير داخل المرمى (54).

ورغم إدراكه التعادل، بقي التعاون الأكثر استحواذا وبحثا عن هدف الترجيح، مقابل محاولات خجولة فردية للاتحاد لم تشكل خطورة على مرمى كاسيو.

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وتلاعب سيدريك أميسي بأعصاب الجماهير عندما خطف كرة وواجه بها حارس المرمى، إلا أن القائم الأيسر تكفل بصد الكرة نيابة عن فواز القرني (78). ولم يتأخر فهد المولد في الرد، حيث حول كرة رأسية فوق مرمى كاسيو وقف على إثرها جمهور الاتحاد في المدرجات (79).

وبأغلى صفحة في تاريخ نادي التعاون بصفة عامة ختم الكاميروني تاوامبا المباراة عندما ترجم نجوميته وأفضلية فريقه بهدف ذهبي في الدقيقة الـ90، كفل لسكري القصيم تحقيق اللقب للمرة الأولى.

حالات أثارت جدلا

هدف بيرجوفيتش، حيث طالب لاعبو التعاون بالفار للتأكد من أن اللاعب لم يكن متسللا

التي أعادها فواز القرني من خارج الملعب بعد إعادتها إليه من كريم الأحمدي

دهس لاعب الاتحاد سيكو سانوجو للاعب التعاون ساندرو مانويل وسط الميدان

مطالبة تاوامبا بضربة جزاء نتيجة احتكاك بينه وبين سعود عبدالحميد

مشوار البطل

دور الـ64: فاز على العدالة 0-1

دور الـ32: فاز على النهضة 6-0

دور الـ16: فاز على الشباب 3-0

دور الـ8:فاز على الوحدة 3-0

دور الـ4:فاز على الهلال 5-0

الدور النهائي: فاز على الاتحاد 2-1