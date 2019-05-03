شكرا لقرائتكم عمرو فهيم: حزين على الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمرو فهيم: حزين على الإسماعيلي أكد عمرو فهيم مدافع الإسماعيلي السابق أن الدراويش يواجهون سوء حظ غير عادى، وأن ما يحدث حاليا من نتائج يحزنه بشكل كبير للغاية.

وقال عمرو فهيم خلال استضافته ببرنامج ملعب أون مع الاعلامي سيف زاهر أنه مصدوم فى الفريق خاصة أن الإسماعيلي يمتلك جماهير وتاريخ كبير لا يمكن الوقوف عما يحدث حاليا دون تحقيق واسع فى الأسباب التى وصلت بالفريق الى هذه الحالة.

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أضاف عمرو فهيم أن الإسماعيلي تعاقد مع مدربين جيدين ويعملون بشكل قوى للغاية لكن هناك أزمة فى سوء الحظ معهم.

ويعاني الإسماعيلي حاليا من سوء نتائج على مستوى الفريق الأول فى مباريات الدوري الممتاز وكان آخرها مباراة حرس الحدود التى خسرها الفريق فى الجولة الحالية.

تابع عمرو فهيم أن النادي عليه الانتظار لانتهاء المباريات الأربع المتبقية فى الدوري الممتاز، والعمل خلال الفترة القادمة على بناء فريق قادر على تصحيح مسار الفريق فى المستقبل.