كيف يستفيد لاعبى الزمالك من هتافات جماهير النجم؟ حصة لغة لمرتضى...

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جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تحفيزلاعبيه قبل مواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
طالب مرتضى منصور فى فيديو بثه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور اللاعبين بالهدوء للفوز على النجم الساحلى وعدم الخوف من الجماهير التونسية ويتعاملوا معها كانها هتافات مصرية لهم خاصة أن لاعبى الفريق الأبيض لن يفهموا اللغة التونسية باستثناء النقاز وساسى غير المتواجدين.
أكد رئيس الزمالك إن اللاعبين سيعودون من تونس فور انتهاء المباراة وسيلحقون السحور فى أول يوم برمضان مع أسرهم.
قال مرتضى منصور إنه سيصرف مكأفاة مالية للاعبين رفض الكشف عنها إلا بعد تحقيق الفوز على النجم الساحلى فى مباراة الإياب.
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