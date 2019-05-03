شكرا لقرائتكم عامر حسين: هذه هى مواعيد المقترحة لإنهاء الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إن هناك موعدان مقترحان لانهاء الدوري المصري هذا الموسم، موضحاً أنهم يعتمدون بشكل كبير على استمرار أو خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية.
أضاف عامر خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار"، أن إذا خرج الزمالك من بطولة الكونفدرالية سيتم انهاء الدوري قبل يوم 3 يونيو المقبل، أي قبل معسكر المنتخب لبطولة إفريقيا.
بينما إذا تأهل الزمالك للمباراة النهائية من البطولة فسينتهي الدوري يوم 26 يوليو المقبل، حيث ستقام مباراة الأهلي والزمالك آخر مباراة في الموسم.
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