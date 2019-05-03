شكرا لقرائتكم المعتصم سالم: أزمة الدراويش فى رحيل اللاعبين الموسم الماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المعتصم سالم: أزمة الفريق فى رحيل اللاعبين الموسم الماضي أكد المعتصم سالم نجم الاسماعيلي السابق ان مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان هو الأفضل فى الفترة الحالية.

أضاف المعتصم سالم أن مشكلة الاسماعيلي هي ترك لاعبين للأندية الأخرى ولم يتم التعاقد مع لاعبين آخرين، مشددًا خلال استضافته فى برنامج ملعب اون مع الاعلامي سيف زاهر على أنه عندما كان لاعبًا كان الجميع يتحدث عن آل عثمان ومتى يعودون لقيادة النادي.

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أوضح المعتصم سالم أن المجلس الحالي وصل بالفريق إلى وصافة الدوري الموسم الماضي والتأهل إلى أبطال إفريقيا، لكن ما جاء بعد ذلك هو فقدان الفريق للعناصر المميزة، ومن ثم حدث الفارق بين أداء الفريق فى الموسمين الماضي والحاضر.