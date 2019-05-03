شكرا لقرائتكم 3 كلمات من حازم إمام لمرتضى منصور.. ورد رئيس الزمالك: انت مبتدبحش ليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حازم إمام لاعب الزمالك بالمحاضرات التى يلقيها مرتضى منصور رئيس النادى على اللاعبين قبل المباريات. قال إمام لـ مرتضى منصور فى فيديو بثه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور: "احنا بنتبسط لما بنشوفك يا سيادة المستشار"، ليرد عليه الأخير: "انت ما بتدبحش ليه". ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى الاحد المقبل فى المباراة المقرر لها فى التاسعة مساء فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية على الملعب الأولمبي بسوسة.

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