الغينى تونى سليفا يوصل نادى الاتحاد للتحقيق...

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جدة - عمرو شويل استقبل نادى الاتحاد المهاجم الدولى الغينى تونى سليفا مهاجم الفريق السكندرى لخوض التحقيق معه بعد المذكرة التى تقدم به المدير الفنى للفريق حلمى طولان وسيكون التحقيق مع الشئون القانونية. وقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق مذكرة بتوقيع عقوبه ماليه وتحويل اللاعب للتحقيق تمهيدا لايقافه لعدم الالتزام بالبرنامج العلاجى وتعمده تاخير المشاركه فى التدريبات الجماعيه موكدا ان اللاعب بيقضى وقت مع الفريق. Advertisements وأرسل نادى الاتحاد نسخة من التحقيق إلى اتحاد الكرة المصرى لحفظ حقوقه كاملة تجاه اللاعب.

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