شكرا لقرائتكم الغندور: حازم إمام وبوطيب يغيبان عن موقعة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى خالد الغندور إن حازم إمام والمغربى خالد بوطيب ومحمد عنتر ثلاثى الزمالك لن يلحقا يمواجهة فريقهم أمام النجم الساحلى.

قال الغندور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إن حازم إمام وبوطيب ما زال يعانيان من الإصابة ومن الصعب لحاقهما بمواجهة النجم الساحلى.

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة فى تونس.