شكرا لقرائتكم الغندور عن رحيل جروس: كنت ماشى فى النادى ولقيته بيهزر مع مرتضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامى خالد الغندور على الإشاعات التى تم تداولها خلال الأيام الماضية بشأن رفض جروس المدير الفنى للزمالك تجديد عقده وطلبه الرحيل.

قال الغندور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور إنه تواجد فى جولة تفقدية فى نادى الزمالك بصحبة مرتضى منصور رئيس النادي مؤكدا أنه رأى روح الحب والتعاون بين رئيس النادى وجروس وشوفتهم "بيهزروا" مع بعض .

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بسوسة فى تونس