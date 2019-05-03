شكرا لقرائتكم وفاة نور أحمد لاعبة الأهلى لكرة اليد عن عمر 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فارقت نور أحمد لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اليوم، الخميس، عن عمر يناهز 23 عاما. ويشيع جثمان اللاعبة نور، ابنة أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس. Advertisements

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