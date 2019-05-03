شكرا لقرائتكم حكام نهائي كأس مصر للكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد المباراة النهائية لدورى الكرة النسائية بين وادي دجلة والطيران الي الحكم الدولي أحمد الغندور . وتقام المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الكرة النسائية موسم 2018-2019 بين وادي دجلة والطيران، اليوم الجمعة بملعب نادي الصيد فرع 6 أكتوبر، بدلا من ملعب مركز شباب الجزيرة. وتقوم دينا الرفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بالاشراف علي الكرة النسائية.

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