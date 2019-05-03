ماذا قال أبطال كأس الملك بعد النهائي؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي بيدرو إيمانيول، مدرب التعاون، أن الفريق استحق البطولة نظراً لما قدمه في النهائي أمام الاتحاد، مضيفا بأنه كان مؤمنا بتحقيق البطولة رغم التأخر بالنتيجة.

وقال السوري جهاد الحسين، لاعب التعاون: التعاون يستحق هذه البطولة، استطعنا أن نفرحهم وثبتنا أقدامنا بين الأندية القوية في السعودية، وهي فرحة تاريخية. وأضاف إيمانيول: كنا الأفضل طيلة المباراة سجلنا ولم نفقد الأمل، وكنت مؤمنا بأننا سنفوز.

وزاد البرتغالي ماتشادو وقال "ستكون ليلة خاصة في بريدة ولمشجعي الفريق" فيما أضاف زميله توامبا ومسجل هدف الفوز "سعيدون لأننا بذلنا مجهودا كبيرا وصولا للنهائي، والاتحاد كان خصما صعبا وكنا غير محظوظين بتسجيل الاتحاد أولا".

وقال المدافع متعب المفرج "نشكر الجماهير التي ساندتنا موسما كاملا واستطعنا إسعادها بالبطولة"، وقال عبدالله بو علي مدير الكرة في التعاون "جهدنا لم يذهب سدى ونحن وددنا أن نفوز بالدوري ولكن استطعنا الفوز بالكأس والتأهل لدوري أبطال آسيا، كما أن التعاون لديه الخبرة لجميع النهائيات".