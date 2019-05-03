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أجواء تراثية وترفيهية تبهج جماهير التعاون والاتحاد قبل النهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك، يوم الخميس، تنظيم فعاليات مصاحبة بمناسبة النهائي.

وتوج التعاون بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، يوم الخميس، بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وشهدت الفعاليات المصاحبة التي أقيمت قبل المباراة، داخل محيط استاد الملك فهد الدولي، تفاعل جماهير كبير، بداية من قرية التراث والمسابقات المختلفة إلى جانب ألعاب الأطفال الترفيهية.

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