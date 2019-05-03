"لقب كأس الملك" وسر تفاؤل جماهير التعاون

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سادت حالة من التفاؤل بين جمهور التعاون قبل مباراتهم أمام الاتحاد في نهائي كأس الملك، يوم الخميس، وكانوا على ثقة تامة بقدرات وامكانات لاعبيهم في حسم اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.
وحقق التعاون لقب كأس الملك بعد فوزه على الاتحاد 2-1، في النهائي الذي أقيم على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.
وذكر جمهور التعاون في لقاءات مختلفة مع برنامج "في المرمى" قبل اللقاء، أن ثقتهم في حسم النتيجة، جاءت بعد المستوى الذي قدمه الفريق في المرحلة السابقة، بينما طلب جمهور الاتحاد الحذر من خطورة الكاميروني توامبا.
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