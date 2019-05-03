شكرا لقرائتكم إيمانويل وسييرا.. ردود أفعال متباينة خلال نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقطت العدسات ردود أفعال المدربين، البرتغالي بيدرو إيمانويل والتشيلي خوزيه لويس سييرا خلال مجريات نهائي كاس الملك بين الاتحاد والتعاون يوم الخميس. واستطاع التعاون الظفر باللقب الأول في تاريخه بعدما عاد بالنتيجة أمام الاتحاد الذي تقدم بهدف الصربي ألكسندر بريوفيتش في الشوط الأول، ليسجل طلال عبسي ولياندر توامبا هدفا التعاون ويمنحانه بطولته الأولى في تاريخه.

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