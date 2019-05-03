شكرا لقرائتكم أرسنال يضع قدماً في النهائي ويتجاوز فالنسيا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه فالنسيا الإسباني 3 - 1، يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة العاشرة عن طريق الفرنسي مختار دياكابي من ضربة رأس متقنة، ليهز شباك الحارس التشيكي بيتر تشيك.وفي الدقيقة 18 سجل الفرنسي أليكسندر لاكازيت هدف التعادل لأرسنال، بعد تمريرة رائعة من زميله الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل أوباميانج الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليمنح فريقه فوزًا مريحًا نسبيا قبل مباراة العودة، الذي سيجرى بملعب "ميستايا" يوم الخميس المقبل.