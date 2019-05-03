شكرا لقرائتكم لونغليه: مستعد لفقدان أسناني من أجل برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فقد قلب الدفاع الفرنسي كليمان لونغليه جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي 3 - صفر يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال لونغليه مبتسما لقناة "أر أم سي" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطا كبيرا نحو النهائي "فقدت جزءا صغيرا من أسناني لكن الأمر ليس خطيرا. أريد فقدان أجزاء إضافية، بحال تحقيق الفوز".

وشرح لونغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى الهجومات الأوروبية. فريقهم يفرض الإيقاع لكننا عرفنا كيف نبقى متضامنين".

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وعن مواجهة صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي والذي أصاب القائم في نهاية المباراة "كانت أول 20 دقيقة معقدة معه، تعين علي التأقلم مع مسافة التدخل. لم يكن علي الاستلام في العمق بل البقاء قريبا للتدخل".

وأردف لاعب إشبيلية الإسباني السابق "أصبحت الأمور أسهل بعد ذلك من حيث تحليل مسافات التدخل، كي أحصل على الوقت ومساعدة زملائي عندما يقوم بالالتفاف".

ويبحث برشلونة عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ 2015 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات وصاحب هدفين يوم الأربعاء.