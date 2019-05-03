الوحدة يكرم أبطال الجوجيتسو في احتفالية مميزة

برعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، كرمت شركة الوحدة للألعاب الرياضية أبطال الجوجيتسو بعد تحقيق أكاديمية النادي المركز الأول محلياً وآسيوياً والثالث عالمياً، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت أمس الأول على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، كما حضر الاحتفالية علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، وحمد علي سيف الضبع الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية.

وكرم الوحدة شركاء النجاح: مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الجوجيتسو، وشركة بالمز الرياضية، وشركة أبوظبي للإعلام. كما كرم لاعبي فريق الجوجيتسو الذين حصدوا جوائز في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وهم ريم عبدالله الهاشمي المصنفة العالمية الأولى في الحزام الأزرق، وحمدة الشكيلي المصنفة الأولى في فئة الناشئات في الحزام الأزرق، وهزاع القبيسي المصنف الأول في فئة الناشئين للحزام الأزرق، وحمد البلوشي أفضل لاعب في فئة أصحاب الهمم.

وتوجه خالد الهنائي برسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايته ودعمه لرياضة الجوجيتسو، والذي بفضله أصبحت أبوظبي عاصمة اللعبة في العالم. كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن أصحاب السمو هم الداعمون الرئيسيون للأبطال.

وقال: «أكاديمية الوحدة حصدت نجاحاً باهراً، وحصلت على المركز الأول محلياً وآسيوياً والثالث عالمياً، متجاوزة أكاديميات دولية متميزة بدأت نشاطها منذ سنوات طويلة، ونتمنى أن نحافظ على المراكز الأولى في المواسم المقبلة».