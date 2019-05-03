لينيكير وفيرديناند مجنونان بسبب «البرغوث»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نجما كرة القدم الإنجليزية السابقين ريو فيرديناند (مدافع مانشستر يونايتد)، وجاري لينيكر (هداف مونديال 1986 الذي لعب سابقاً مع برشلونة)، بطريقة جنونية بهدف ميسي العبقري الثاني من ركلة حرة.

وظهر فيديو لفيرديناند وهو يقفز فرحاً ويعانق لينيكر بعد هدف ميسي الثاني، ثم وضع يده على رأسه متعجباً من روعة الهدف، وقال: «أشعر بأنني محظوظ لأنني سأروي لأحفادي في يوم ما أني شاهدت سحر ميسي، في البداية ظننت أن الحارس أليسون كان بمقدوره التصدي لكرة ميسي لكن بعد الإعادة أدركت أنها كانت أعلى منه ومستحيلة من هذا البعد».

من جهته، قال لينيكر: «إنه من كوكب آخر، يملك كل شيء، إنه واحد من أفضل لاعبي الكرة، إن لم يكن أفضلهم على مدى التاريخ، ظاهرة، وأشعر أيضاً أنني محظوظ لتواجدي في ملعب كامب نو لرؤية المباراة».