متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حول عزوف الجماهير المتواصل عن حضور المباريات سواء في بطولة الدوري أو الكأس رغم إلغاء التشفير الذي كان سموه طالب بإلغائه في حوار العام الماضي من مجلس الفهيدي، وقال: أعتقد أنها مشكلة كبيرة ولكن يبدو أن الفعاليات الكثيرة التي تقام في الدولة وتنظم على مدار العام تساهم مساهمة كبيرة في ابتعاد الجماهير عن المباريات أو عدم تواجدها في المدرجات بالشكل المطلوب، وربما الكثافة السكانية في الإمارات قد تكون سببا إضافيا في هذه المشكلة.

وطالب سموه بتقديم جوائز لجذب الجماهير وتحفيزهم على الحضور إلى المدرجات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مصاحبة. وضرب مثالا بسباقات الخيول في أوروبا وقال: بعض السباقات الشهيرة لم تحظ بحضور جماهيري مناسب لها في الوقت الذي تحظى به بعض السباقات الأقل أهمية بحضور كبير من جانب كل أفراد الأسرة بسبب الجوائز والهدايا التي توزع للجماهير في هذه السباقات.