«استشاري الشارقة» يحتفل بصعود خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بصعود نادي خورفكان الرياضي إلى دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس، وأعضاء المجلس، وعبدالعزيز عبدالله النعيمي عضو المجلس الاستشاري رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

وهنأت رئيسة المجلس خولة الملا أسرة نادي خورفكان على هذا الإنجاز. وقالت: نبارك لصاحب السمو حاكم الشارقة ولإمارة الشارقة، ما يعزف في لحنها من نغمٍ للإنجازات الرياضية التي ترافق النهضة الثقافية، بتوفيق كبير لامس جميع أندية إمارة الشارقة، وتمثل في صعود خورفكان، وتتويج العديد من الفرق بالذهب في ألعاب أخرى.