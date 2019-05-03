فوز الوحدة والوصل على الجزيرة و عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمود شرف وأحمد السيد

انتزع الوحدة، فوزاً ثميناً من جاره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ديربي العاصمة الذي جمعهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري الخليج العربي، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل أهداف الوحدة البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 9، والأرجنتيني سيبستيان تيجالي في الدقيقتين 37 من ركلة جزاء، و50، ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في 23 مباراة خاضها وغرد بصدارة هدافي الدوري بفارق ثلاثة أهداف عن علي مبخوت، وسجل هدف الجزيرة الوحيد ليوناردو «65».

كما أصبح تيجالي ثاني هداف تاريخي لدوري الإمارات بمشاركة علي مبخوت ومحمد عمر، ولكل منهم 132 هدفاً.

ونجح العنابي في إنعاش حظوظه بالمنافسة على البطاقة المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، وبقي خامساً في الترتيب، متساوياً مع العين الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة ثالثاً، وقلص العنابي الفارق مع فخر أبوظبي إلى نقطة.

شهد المباراة 1395 متفرجاً، وأشهر الحكم الدكتور عمار الجنيبي البطاقة الحمراء المباشرة لحمدان الكمالي بعد أن أظهر«الفار» ملامسة الكرة ليد مدافع الوحدة «62»، وشهدت المباراة الظهور الأول لخلفان مبارك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين بالجولة 19 في 3 إبريل الماضي.

Advertisements

وجاءت المباراة بأفضلية للوحدة خاصة في الشوط الأول الذي استغل فيه أخطاء الجزيرة الدفاعية وعدم دخوله في أجواء المباراة، ونجح العنابي في زيارة الشباك عن طريق ليوناردو إثر تمريرة رائعة من تيجالي داخل الصندوق «9»، وبصم تيجالي على الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها بثقة بعد إعادتها بقرار من الحكم «37». ورد ليوناردو الجميل لزميله تيجالي وأهداه تمريرة سحرية ليبصم على الهدف الثالث «50»، وجاء هدف الجزيرة من تمريرة بينية من ناصر برازيت وضعها ليوناردو الشباك «65».

وعلى استاد راشد بن سعيد، فاز الوصل على مضيفه عجمان 2-1 ليتقدم «الإمبراطور» إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة، وبقي «البرتقالي» سابعاً وله 31 نقطة.

وسجل هدفي الوصل كايو كوريا في الدقيقة 45، وفابيو دي ليما في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وهدف عجمان فاندير فييرا في الدقيقة 71.

من جهته، قال أيمن الرمادي مدرب عجمان: «أضعنا نتيجة مباراة كانت في متناول اليد بسبب الرعونة وعدم اكتراث للموقف والتخلي عن المبادئ التي نعمل عليها». وتابع: «هذه أكثر مباراة أحزنتني على مدار 3 سنوات من عملي مع عجمان، كان يمكن أن نفوز، وقد سنحت لنا فرص عدة للتسجيل، ومنها انفراد أهدره لاعبنا بكل رعونة لترتد الكرة ويسجل الوصل هدفاً علينا».

وأكد الرمادي: «اللاعب الذي يشعر بأن الموسم بالنسبة له انتهى من الصعب أن يكمل معنا».

وقال الروماني ريجيكامب مدرب الوصل: «سعيد بالفوز أمام فريق جيد وقوي مثل عجمان».