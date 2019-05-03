«يان» مديراً للإدارة الفنية في اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: على نجم

علم «الخليج الرياضي» أن اتحاد الإمارات لكرة القدم قرر تعيين الهولندي يان مديراً للإدارة الفنية بدلاً من عبيد مبارك الذي قد يمنح منصب مستشار رئيس الاتحاد للشؤون الفنية. وكان الهولندي يان قد باشر المهام الجديدة في اتحاد الكرة، حيث بدأ عقد بعض الاجتماعات التنسيقية مع مسؤولي اللجنة الفنية في لجنة المحترفين من أجل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول بما يتناسب مع جدول منافسات الموسم الكروي الجديد. ويعتمد اتحاد كرة القدم حالياً على المدرسة الهولندية، بعدما تم تعيين فان مارفيك مدرباً للمنتخب الوطني الأول، بديلاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني.

ويضم الجهاز الفني لفان مارفيك من الهولنديين مساعده جون ميتجود الذي سبق له ان درب في نادي نوتنجهام فوريست الإنجليزي، كما لعب في مشواره الكروي مع أندية عريقة مثل ألكمار وتوتنهام هوتسبير وفينوورد، بينما كانت أهم فتراته خلال العامين الذين قضاهما مع ريال مدريد بين 1982 و1984.

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ويمتلك ميتجود خبرةً طويلةً من العمل التدريبي كمساعدٍ للمدراء الفنيين، فشغل هذا المنصب في الدوري الهولندي أولا عبر أندية اكسيلسيور وفينوورد روتردام.

يرفع مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الثاني شعار الخطأ الممنوع، عندما يلتقي الأول ليستر سيتي الاثنين المقبل، ويحل الثاني السبت ضيفاً على نيوكاسل في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وتنطلق المرحلة اليوم الجمعة بلقاء إيفرتون مع بيرنلي، ويلعب السبت أيضاً يورنموث مع توتنهام، والأحد تشيلسي مع واتفورد وهدرسفيلد مع مانشستر يونايتد، وأرسنال مع برايتون. ويشهد السباق نحو احتلال المركزين الثالث والرابع، صراعاً مريراً بين أربعة أندية هي توتنهام (الثالث) وتشيلسي (الرابع) وأرسنال (الخامس)، ومانشستر يونايتد (السادس)، حيث لا يفصل بين الثالث والسادس سوى 5 نقاط.