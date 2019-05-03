المنظومة الرياضية بحاجة إلى تغيير لتصحيح المسار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الإنفاق العام على الرياضة الإماراتية لا يساوي حجم العائد خاصة في كرة القدم، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول في كل المجالات عدا كرة القدم.

وقال سموه: علينا العمل وتعديل المسار وتغيير النظام القائم حاليا المتسبب في تراجع مستوى الكرة من اجل الوصول إلى المستوى المطلوب الذي يليق باسم ومكانة دولة الإمارات وبحجم طموح القيادة الرشيدة ومحبي كرة الإمارات، الأمر ليس مستحيلا لأن لدينا الإمكانيات والقدرات التي تسهل مهمتنا في الوصول إلى الرقم واحد في كرة القدم أيضا.

انتقد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الخلاف الذي وقع بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم بحجة ازدواجية المناصب الإدارية، والذي تسبب في إيقاف الدعم المالي المخصص لاتحاد الكرة واعتبر سموه ما حدث يرجع لأسباب وحسابات شخصية يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن العمل العام والمصلحة العامة للدولة.

وقال سموه: في البداية ليس من حق الهيئة تجميد أي مستحقات أو أي دعم مادي، لا لاتحاد الكرة ولا لأي اتحاد آخر لأن هذا الدعم مقدم أولا من الدولة وهو خاص بتسهيل أمور الاتحاد من مهام وأمور خاصة بنشاط وتنفيذ برامج بجانب الأجور.

Advertisements

وطالب سموه الحكومة للتدخل في مثل هذه الأمور.

أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الإعلام لم ينصف اتحاد الكرة ورئيسه مروان بن غليطة عندما اعتبره السبب وراء عدم إحراز المنتخب الإماراتي لكأس آسيا التي أقيمت مؤخراً في الدولة.

وقال سموه: اتحاد الكرة ليس المسؤول الحقيقي عن الإخفاق الآسيوي ولكن المسؤول الأول هم الأندية التي لم تخرج اللاعبين الأكفاء الذين يستطيعون تحقيق الفوز بالكأس، كيف نلوم ابن غليطة ومستويات لاعبي الأندية هي السبب وراء الإخفاق؟؟، اتحاد الكرة جهة منظمة يستمد مقوماته من الأندية فإذا كانت الأندية لا تملك عناصر على أعلى مستوى يستطيعون تحقيق البطولات فماذا يفعل اتحاد الكرة؟؟، على الإعلام أن يراجع حساباته ويحدد الأسباب الحقيقية لعدم الفوز بلقب كأس آسيا في الإمارات.

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإنجاز نادي العين عندما حصد وصافة بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أبوظبي نهاية العام الماضي، وعده إنجازا للكرة الإماراتية بشكل عام، وأرجع سموه تراجع نتائج العين في الدوري، إلى تقليص الدعم المادي الذي كان يقدم للفريق.

وذكر سموه أن ذات الأمر ينطبق على فريق شباب الأهلي، مبيناً أنه من الأندية التي كانت تحظى بميزانية كبيرة في فترة من الفترات، ويتأثر مستواه إذا ما انخفضت الميزانية التي تقدم له.