تتويج الوصل بدوري الطاولة للرجال اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

يقام في الخامسة من مساء اليوم على صالة نادي الوصل نهائي دوري كرة الطاولة للرجال الذي سيجمع بين فريقي الوصل والنصر، في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للوصل بعدما حسم لقب الرجال لمصلحته بفوزه مرتين على شباب الأهلي، وعلى النصر مرّة واحدة، ليعتلي «الإمبراطور» منصة التتويج اليوم بطلاً للدوري. ولن تؤثر نتيجة المباراة النهائية على الوصل الذي حسم المركز الأول، بينما ستحدد صاحبي المركز الثاني والثالث، ففي حالة فوز الوصل سيحل شباب الأهلي ثانياً، والنصر ثالثاً، فيما لو فاز النصر سيحصل على المركز الثاني في الترتيب، وسيتم عقب المباراة النهائية تتويج الفرق الفائزة بالدوري في جميع الفئات.