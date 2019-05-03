تكافؤ الفرص بين الأندية مختل لتباين الدعم المادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطرق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية خلال اللقاء السنوي في مجلس يخت الفهيدي لكرة القدم في الدولة. وتحدث سموه عن نادي النصر وغيابه عن إحراز لقب الدوري الذي امتد ل 33 سنة، وأصبح الحصول على اللقب حلماً من أحلام جماهير ومحبي «العميد».

قال سموه: هذا صحيح، ولكن اختلاف المعايير المادية لنادٍ عن آخر على الرغم من الدعم الحكومي الذي يقدم لكل الأندية أسهم في هذه الفجوة التي جعلت حظوظ فريق تختلف عن الآخر. على سبيل المثال فريق دبا الفجيرة في ظل ميزانيته المتاحة له كيف سينافس أندية دبي وأبوظبي التي تتمتع بميزانيات هي بالتأكيد الكبرى، ويستطيع النادي من خلالها جلب أفضل المدربين وأفضل اللاعبين؟ بلا شك ستكون الأمور صعبة على الفرق التي تملك ميزانية أقل.

Advertisements

ذكر سموه أن نادي النصر يتميز عن غيره باحتضان أكبر عدد من الألعاب الأخرى، وهذه الألعاب تستقطع جزءاً كبيراً من ميزانيته، وتحقق الكثير من الألقاب لنادي النصر ولدولة الإمارات، مبيناً أن النادي سيستمر في هذا النهج مهما كانت التحديات، لأن هذه الألعاب قادرة على تحقيق الطموحات. وأشار سموه إلى أن الإدارة الحالية لم توفق في بداية مهمتها في اختيار المدرب واللاعب الأجنبي. وقال: المدرب الإسباني بينات سان خوسيه لم يتمكن من بناء الفريق على الرغم من أنه مدرب كبير بالدوري الإسباني، الموقف تغير كثيراً بعد الاستعانة بمدرب فريق الناشئين في النادي، وهو كايو زناردي، لكونه أكثر معرفة باللاعبين، والذي نجح في مهمته، واستطاع تحقيق 3 انتصارات متتالية، وتعادلاً في مباراة.

وأضاف سموه: أنا لا أتدخل في أمور الكرة في النادي، ولكن أرى منح المدرب كايو فرصة طالما أنه ناجح في أداء مهمته.

ومضى يقول: أطلب دائماً من إدارة نادي النصر عدم الاستعانة بأي لاعب أجنبي سبق له اللعب في الدوريات الخليجية، والتركيز على اللاعبين المواطنين الأكثر ولاء للنادي والكرة الإماراتية بعكس الأجانب. وزاد: إذا نظرنا إلى محترفي نادي الوصل الموسم الماضي فسنجدهم أفضل بكثير من لاعبي الفريق نفسه هذا الموسم، كما أن فريق الشارقة كان موفقاً في لاعبيه الأجانب، بدليل مشواره الناجح هذا الموسم، واقترابه من الفوز بلقب دوري الخليج العربي.