تتويج الفائزين بدوري مجلس دبي الرياضي للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في ملاعب «استاد سوق دبي الحرة للتنس» منافسات دوري «مجلس دبي الرياضي للتنس»، الذي أقيم بمشاركة فاعلة لعدد من الأكاديميات والأندية وفرق المؤسسات، وفي ختام المنافسات ونيابة عن الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، توج نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الملك أهلي، الفرق الفائزة في البطولة، بحضور الأمين العام ناصر يوسف المرزوقي، إلى جانب ممثل مجلس دبي الرياضي غازي المدني، وممثلي سوق دبي الحرة ومجموعة فنادق جبل علي.

وفي الترتيب العام للمشاركين في بطولات الدوري، فقد حلت أكاديمية فيوتشربرو بالمركز الأول، تلاها بالمركز الثاني أكاديمية زايد عباس، ثم أكاديمية راكيت أكاديمي، وحلّ فريق الإمارات الوطني بالمركز الرابع.

وفي دوري البراعم تحت 8 و 10 سنوات، حصلت أكاديمية زايد عباس على المركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني أكاديمية الإمارات للتنس، وحلت أكاديمية تي بي اس ثالثاً، وأكاديمية كلارك فرانسيس بالمركز الرابع، وفريق الإمارات الذي حلّ في المرتبة الخامسة.

Advertisements

ورحب نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي بنجاح البطولة، وبالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون واللاعبات، وهنأ الفرق الفائزة، وأثنى على الدور المهم الذي تؤديه الأكاديميات في الدولة في تطوير المستويات وإعداد الفرص، مشدداً على ضرورة الاستمرار بدعم هذه البطولة من عام لآخر.

ووصف أحمد أهلي الكثير من البطولات التي نظمت في الموسم الحالي بأنها كانت فاعلة وأن ما أفرزته من مواهب فنية واعدة تبشر بالخير للمستقبل، وأنها ستقود حتماً لتحقيق نتائج إيجابية، ووصف الدعم الذي لقيته البطولة من قبل الرعاة وما حظيت به من تغطية إعلامية أسهما بتعزيز النجاح.

أما الأمين العام ناصر المرزوقي، فأكد أن البطولة حققت مكاسب مهمة؛ منها: إضافة الفئة العمرية 16 سنة للبنات لأول مرة وساهمت باكتشاف مواهب مميزة في الفئات تحت 10 سنوات و8 سنوات، ومهدت للاحتكاك الجيد للاعبين المواطنين؛ من خلال مشاركة امتدت لخمس أشهر وبشكل مميز، كما نجح فريق تحت 8 سنوات و16 سنة وفريق الرجال من نيل الميداليات البرونزية.

وأكد أن الدوري مهّد لمشاركة اللاعبين الصغار في البطولة، وبما يساهم باكتشاف المواهب وساهم بتعزيز المشاركة الفاعلة للاعبين والأكاديميات.