اعتماد نتائج الفائزين في سباق الأندية للثقافة والفنون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت لجنة سباق الأندية للثقافة والفنون خلال اجتماعها أمس بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بالنتائج التي حققها السباق في إثراء كافة النواحي الثقافية والفنية في مختلف أندية ومراكز إمارة الشارقة، وأعربت عن تقديرها للتفاعل الكبير والمشاركة اللافتة من لاعبي الأندية في فئات السباق ال10 وهي القرآن الكريم والقصة القصيرة والشعر والإنشاد والخط العربي بجانب الرسم والتصوير والفيديو والمعلومات العامة الثقافية والمسرح.

ترأس الاجتماع مصبح سعيد بالعجيد الكتبي بحضور أعضاء اللجنة وهم سعيد العاجل وعفراء جمعة المشغوني وعبدالله حسين آل علي وإسلام الشيوي وجاسر محاشي وهاني محمد القاسم ومحمد صلاح ومحمد شلش، وتم الاطلاع على مختلف الترتيبات واللمسات الخاصة بحفل تكريم الفائزين والمقرر تنظيمه السبت المقبل.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على نتائج تحكيم فئات السباق بعد أن رفعتها لجان التحكيم في كافة المجالات وأقرت اعتمادها وأكدت من خلال نظرتها وتتبعها لنتائج سباق الأندية للثقافة والفنون في دورته الثامنة لهذا العام أن مجلس الشارقة الرياضي نجح في مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية والاهتمام باللاعبين للارتقاء بالنشاط الثقافي والفني أسوة بالنشاط الرياضي والاهتمام باللاعبين الموهوبين وإثراء أنشطتهم في كافة أندية الإمارة ومراكز الشباب.