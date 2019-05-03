شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة الظفرة 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت بفندق ويسترن بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، قرعة التصفيات النهائية لبطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019، بحضور خليفة الطنيجي مدير البطولة، والحكم الدولي السابق محمد عبد الكريم رئيس اللجنة الفنية، ومديري الفرق المتأهلة. وتقام التصفيات النهائية باستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، من خلال افتتاح مميز يتم السحب فيه على سيارة وعدد كبير من الجوائز القيمة لجماهير الافتتاح. وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين فريقي حصن السرة ومحمية الطوى في المباراة الافتتاحية التي تقام في 7 مايو/‏أيار الحالي.

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