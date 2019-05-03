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كلباء يضم عبدالهادي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

نجح اتحاد كلباء في التعاقد رسمياً مع ناصر عبدالهادي «29 عاماً» لاعب ارتكاز فريق الوحدة في صفقة انتقال حر، بعد سلسلة من المفاوضات تكللت بالنجاح.

يذكر أن اللاعب عبدالهادي لعب مع دبا الفجيرة قبل الانضمام لصفوف الفريق العنابي، ويعد أحد الركائز الأساسية التي ساهمت في بقاء النواخذة خلال المواسم الثلاثة السابقة، وسيكون دون شك مكسباً كبيراً لفريق النمور الذي يقترب من تثبيت أقدامه بدوري المحترفين للمرة الأولى.

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