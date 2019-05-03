صالح الشرقي يستقبل «بولينج الفجيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة على النجاحات المتتالية التي يحققها فريق الفجيرة للبولينج على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء الفريق في مكتبه بالفجيرة بمناسبة فوزهم ببطولة دبي المفتوحة التي أقيمت في مركز دبي الدولي للبولينج وأحرز فيها الفريق المركز الأول.

وتقدم ياسر المعمري مدير الفريق بالشكر والتقدير للرعاية الكريمة والتوجيهات التي وجه بها الشيخ صالح بن محمد الشرقي من أجل تحقيق نجاحات مقبلة للفريق.