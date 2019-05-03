شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» جاهز ل«كنتاكي ديربي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جاهزية الخيل «هيكل» المملوك لإسطبلات سموه، لخوض سباق «كنتاكي ديربي» يوم 3 مايو المقبل. وقال سموه: أتوقع له أن يكون من بين الثلاثة الأوائل في السباق، ولكن إذا كانت الأرض رطبة، فسيكون الأمر صعباً عليه، لتحقيق النتيجة المرجوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «هيكل» جاهز ل«كنتاكي ديربي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.