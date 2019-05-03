ختام دوري شباب الصالات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تختتم مباريات النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لشباب الصالات في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على ملعب صالة نادي مليحة بأربع مواجهات تشكل مجموع مباريات الجولة الأخيرة. ويلتقي في المباراة الأولى النصر مع خورفكان، ثم الحمرية مع الظفرة، وخورفكان مع مليحة، واتحاد كلباء ودبا الحصن.

وكان فريق دبا الحصن قد حسم البطولة لمصلحته مبكراً وسيتم تتويجه اليوم. وأكد شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، مشرف عام مسابقات المراحل السنية لفرق كرة الصالات، اكتمال كافة ترتيبات مسك الختام، وشكر نادي مليحة على توفير صالة للبطولة، وأشاد بالدور الكبير لمراكز الناشئة في الشارقة.