شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي الرمضى» في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، ظهر غد السبت، منافسات بطولة «تحدي الرمضى» في رأس الخيمة، والتي ينظمها نادي رحّالة الإمارات، وبرعاية: غرفة التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة حماية البيئة والتنمية ودائرة الخدمات العامة بالإمارة، وتقام منافساتها في «مدينة خليفة بن زايد».
وقال محمد عبد الله المنصوري (بو دنوس)، رئيس اللجنة المنظمة، إن هذه الرياضة التراثية تُحاكي تراثنا، وحياة أجدادنا، والأجواء التي عاشوا فيها في ظل قسوة الطبيعة الصحراوية.
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